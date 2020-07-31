Kısa mesafeyi beğenmeyerek yolcuyu indirmeye çalıştı, üstüne indi-bindi ücretini istedi
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Kısa mesafeyi beğenmeyerek yolcuyu indirmeye çalıştı, üstüne indi-bindi ücretini istedi

İstanbul'da bir taksi sürücüsü araca binen yolcunun güzergahını kısa bularak sorun çıkardı. Araçtan inmek isteyen yolcudan bir de indi-bindi ücreti isteyince, yolcu sinirlerine hakim olamadı.

31.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:56

İstanbul Bahçelievler'de bir taksiye binen müşteri ile sürücü arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuyu kısa mesafe gerekçesi ile araçtan indirmek isteyen sürücü indi-bindi parası isteyince, kadın yolcuyu sinirlendi. Yaşanan kavga cep telefonunun kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Kocasinan'da bir ticari taksi sürücüsü ile müşterisi arasında yaşandı. İddiaya göre, taksi sürücüsü, aracına binen kadının yol güzergahının mesafesinden memnun kalmadı. Yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi.

ARAÇTAN İNDİRMESİNE RAĞMEN İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ İSTEDİ

Kadın yolcu, mesafeyi beğenmediği için hizmet vermek istemeyen taksiciye "çek sağa inelim" dedi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi-bindi ücreti isteyince olanlar oldu.

MAĞDUR KADIN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Araçtan inen kadın, ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşanan bu anlar ise ticari taksi sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kısa mesafeyi beğenmeyerek yolcuyu indirmeye çalıştı, üstüne indi-bindi ücretini istedi

Kaynak: İHA

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