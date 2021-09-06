Son dakika haberleri... Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu
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Son dakika haberleri... Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu

Son dakika haberleri... Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 7'ye çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 7'ye çıktı. Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksoy'un (37) ağır yaralanan eşi Halil Aksoy (44) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti. Minibüs sürücü ile 7 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında bulunan Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy da hastanede yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderilecek ve burada eşinin yanında toprağa verilecek. Böylece tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

GERİDE 3 ÇOCUK KALDISuzan-Halil Aksoy çifti, ocak ayında yeni bir yaşam ümidiyle İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Çocukları İlknur (19), İlker (17) ve Zeynep (12) ile birlikte Çorlu'ya yerleşen çift, Ergene'de bir tekstil fabrikasında işe başladı. Birlikte işe gidip gelen çift, Ergene'deki tren kazasında yaşamını yitirdi, geride 3 çocukları kaldı.

 


Son dakika haberleri... Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu
Son dakika haberleri... Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu
Son dakika haberleri... Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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