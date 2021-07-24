Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'daki selde 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'daki selde 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'daki selde 3 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Hayatı olumsuz etkileyen selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Taif bölgesinin güneydoğusundaki Qia merkezinde sel sonucu araçta mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, sellerin etkisini azaltmak için yolların açılması ve hasarların giderilmesi gibi bir dizi önlem aldığını aktardı. Sivil Savunma ekipleri ise selde bazı araçların bilinmeyen yerlere sürüklenmesi nedeniyle arama ve kurtarma operasyonları başlatıldığını belirtti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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