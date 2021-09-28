Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'ın Medine kentinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı
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Haber: Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı - Haberler
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