Son dakika: Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(Muhammed Rabah/İHA)