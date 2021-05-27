Son dakika haberleri... Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Son dakika haberleri... Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Son dakika haberleri... Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçedeki halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçedeki halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Pazar esnafıyla bir süre sohbet eden Yüksel, salgın döneminde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Salgınla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yüksel, alınan tedbirlerle vaka sayısında düşme yaşandığını ifade etti.

Yüksel, toplumsal alanlardan olan halk pazarındaki esnaflara salgınla mücadele büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, vatandaşların sebze ve meyve seçmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Bu konuda gerek güvenlik kuvvetlerimiz, gerek zabıta ekiplerimiz sürekli kontroller yapıyor. Vatandaşlarımızdan da bu kurallarına uymalarını rica ediyoruz." dedi.

Son dakika haberleri... Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Son dakika haberleri... Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Son dakika haberleri... Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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