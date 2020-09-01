Son dakika haberleri! Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor
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Son dakika haberleri! Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada çıkan orman yangını tek noktada devam ediyor.

Son dakika haberleri! Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor
01.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:54

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada çıkan orman yangını tek noktada devam ediyor.

Dağardı mevkisi karşısında bulunan Kelez Köyündeki yangın, etkisini yitirirken Çabala Mahallesi, Kekeş mevkisi karşısındaki yangın rüzgarın da etkisiyle Kızılçat Mahallesi karşısında bulunan Sallur ve Yamadı köyleri kırsalına kadar ilerledi. Yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler bölgede hazır bekletiliyor.

Kızılçat Mahallesi karşısında bulunan Suriye topraklarındaki yangın devam ediyor. - HATAY

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Kaynak: İHA

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