Son dakika haberleri... Sungurlu'da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı
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Son dakika haberleri... Sungurlu'da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri... Sungurlu'da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Son dakika haberi: Sungurlu'da Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulundan 8 öğrenci, girdikleri hafızlık sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Sungurlu'da Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulundan 8 öğrenci, girdikleri hafızlık sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Selçuk Cankaloğlu şahsında tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiler. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Sepetci ve Köksal, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundular. - ÇORUM

Son dakika haberleri... Sungurlu'da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı
Son dakika haberleri... Sungurlu'da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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