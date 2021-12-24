Son dakika haberleri: Su vanası hırsızları yakalandı: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Su vanası hırsızları yakalandı: 3 gözaltı

Son dakika haberleri: Su vanası hırsızları yakalandı: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesinde su vanası ve boruları çalan 3 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

KEÇİBORLU, ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesinde su vanası ve boruları çalan 3 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Olay Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesi Aşağı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D'ye ait su vanaları ve borularını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli S.S, E.Ö, ve O.A, JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yapılan operasyon sonucu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çaldıkları malzemeler ile yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title