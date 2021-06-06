Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
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Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - Haberler | 3. Sayfa

Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti Soma'da trafik kazası: 2 ölü Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi hayatını kaybetti.

Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Soma'da trafik kazası: 2 ölü

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Soma-Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 45 YA 3948 plakalı motosiklet, M.S. yönetimindeki 10 L 4499 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar

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