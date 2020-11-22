Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı
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Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı

22.11.2020 22:56 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:07
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı

Son dakika haberler... AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746 Sokak'ta meydana geldi. Kent merkezinden Tokarız köyüne giden Mustafa Ay (27) yönetimdeki 68 BB 072 plakalı kamyonet, kavşakta Organize Sanayi Bölgesi'ne arkadaşını bırakıp, evine dönen Ramazan Demirtaş'ın (36) kullandığı 68 AAG 279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ay, yanındaki Ünal Ay (44) ve Mustafa Ay (40) ile diğer sürücü Ramazan Demirtaş ve yanındaki İbrahim Demirtaş (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

 


Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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