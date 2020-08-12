Son dakika haberleri... Şok cinayet: Hatay Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü
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Son dakika haberleri... Şok cinayet: Hatay Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Şok cinayet: Hatay Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü
12.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:12

Adana'da annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı.

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hatay Vali Yardımcısı tarafından öldürülen Altuğ ve İkbal Polat'ın cesetleri apartmandan çıkarıldığı sırada olay yerinde bulunan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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