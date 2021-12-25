Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıstan 1'i tutuklandı Osmaniye'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soğuk havada yanmayan sobaya dikkat çeken ekipler, yaptıkları aramada sobanın...

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

OSMANİYE (İHA) - Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıstan 1'i tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soğuk havada yanmayan sobaya dikkat çeken ekipler, yaptıkları aramada sobanın içerisine gizlenmiş esrar buldu. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde çalışma başlattı. Kadirli ilçesinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, operasyon sırasında soğuk havada yanmayan sobaya dikkat çekti. Yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin ile soba içerisine gizlenmiş halde 2 gram esrar ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., G.A., G.K., M.T., A.Ç. ve Ç.Y. isimli şahıslardan Ç.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürerken bağımlıların uyuşturucu madde için kullandıkları metruk binalarda ekipler tarafından didik didik arandı.

Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı

Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı

Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı

'Akrabanım' deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title