Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
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Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü

01.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:15
Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü

Son dakika haberleri... VAN'ın Başkale ilçesinde, evlerinin önünde kar topu oynarken yerdeki elektrik teline temas ederek akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş, hayatını kaybetti.

VAN'ın Başkale ilçesinde, evlerinin önünde kar topu oynarken yerdeki elektrik teline temas ederek akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş, hayatını kaybetti.

Başkale'ye bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 2 kardeşi ile ka rtopu oynayan Şiyar Akkuş, yerdeki elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Şiyar yere yığılırken, kardeşleri durumu ailelerine bildirdi. Aile, Şiyar'ı hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada ihbar üzerine yolda sağlık görevlilerince küçük Şiyar, ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şiyar Akkuş, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şiyar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Şiyar Akkuş'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne gönderildi. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümü, ailesini yasa boğdu.

Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
Son dakika haberleri | Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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