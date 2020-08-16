Son dakika haberleri! Sivasspor, Max Gradel'i transfer etti Son dakika haberine göre DG Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DG Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

30 Kasım 1987'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA