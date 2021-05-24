Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.F.P. yönetimindeki 77 DL 458 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Şifa Sokak'ta beton direğe çarparak bir bahçeye devrildi.

Kazada, araçta bulunan A.P. ile A.T.O. yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

A.G. idaresindeki 58 ABN 534 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Hafik İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.

Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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