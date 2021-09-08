Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
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Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA

Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ŞİŞLİ'de otomobiliyle yokuş aşağı giden sürücü, sokakta çöp atan Ahmet Tırın'a (73) adama çarptı.

ŞİŞLİ'de otomobiliyle yokuş aşağı giden sürücü, sokakta çöp atan Ahmet Tırın'a (73) adama çarptı. Çarpma sonucu yere düşen Tırın, başından yaralandı. Otomobilin, sokakta oynayan çocuklara çarpmaması ise olası bir facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Feriköy'de geçen pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çöp atmak için evinden çıkan Ahmet Tırın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tırın başından yaralandı. Kafasında yarık oluşan Ahmet Tırın hastaneye kaldırıldı, başına dikiş atıldı. Öte yandan kaza anında otomobilin yolda oynayan çocuklara çarpmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"VÜCUDUMDA KIRIK ÇIKIK OLMAMASINA HAYRET EDİYORUM"

Kazada yaralanan Ahmet Tırın "İkindi namazını kıldıktan sonra aşağıya indim. Yerde naylon poşetler vardı. Onları topladım. Çöpe atarken adam arkamdan bindirdi. Hiç haberim olmadı. Araba önce çöp konteynerine gelmiş. Onu ezmiş. Ondan sonra bana geldi. Elimi kafama attım baktım ki kan geliyor, yarılmış. Vücudumda kırık çıkık olmadığına hayret ediyorum. Yolda çocuklar da vardı. Orada çocuklar olsaydı ne olacaktı? Tamamen ezdi, öldürürdü." dedi.

"ÇOCUKLARA VURSA FACİA OLABİLİRDİ"

Mahalle sakini Tuncay Erdal "Araba buradan geliyordu. O sırada burada çocuklar oynuyordu. Çocuklara vursa çok kötü facia olabilirdi. Arabayı kırdı zorla şu varile vurdu. O sırada Ahmet abi çöp atıyordu. Ona vurduğu gibi havaya fırlatıp aşağıya attı. Sürücünün dediğine göre freni boşalmış" diye konuştu.

Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika... ŞİŞLİ'DE ÇÖP ATAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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