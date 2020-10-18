Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada
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Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada

18.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:31
Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada

Son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti.

ŞİŞLİ'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.


Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada
Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada
Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada
Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada
Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada
Son dakika haber! Şişli'de akıl almaz görüntü; dansözlü korona eğlencesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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