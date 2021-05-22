Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Silivri'de, bir kişinin hayatını kaybettiği iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi daha tutuklandı.

Silivri'de, bir kişinin hayatını kaybettiği iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi daha tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasındaki tartışmada, Mertcan K'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili emniyet güçlerinin çalışması devam ediyor.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili bir şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

İki grup arasında 18 Mayıs'ta yaşanan kavgada, bıçakla yaralanan Mertcan K. yaşamını yitirmiş, kardeşi Metehan K. ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Engin Akyürek Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 15:44:57. #1.15#

title