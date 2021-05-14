Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
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Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor

Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı - Haberler | Güncel

ŞİLE'de ormanlık ve hazine arazilerine kaçak kurulan konteyner ve prefabrik evlerin sayıları pandemi sürecinde artmaya devam ediyor.

ŞİLE'de ormanlık ve hazine arazilerine kaçak kurulan konteyner ve prefabrik evlerin sayıları pandemi sürecinde artmaya devam ediyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da "Bu tür kaçak yapılara asla müsaade etmiyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım gece gündüz demeden, bayram demeden sahada adeta bu fırsatçıların peşinde ve bu fırsatçılara kesinlikle izin verilmeyecek" dedi. 

Şile Ağva Bölgesi'nde ilçeye kamyon ve TIR'larla getirilen kaçak konteyner ve prefabrik evlere karşı mücadele başlatan Şile Belediye Başkanlığı ekipleri gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayram tatilini fırsat bilerek şehirden kaçanların, bölgeye getirmek istedikleri konteyner ve prefabrik evler Şile Belediyesi Zabıta ekiplerinin engeline takıldı. Zabıta ekipleri, kaçak yapıları ilçeye TIR'lar ile getirildikleri sırada yakaladı ve gerekli işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarttı. Vinçlerle arazilere konulan konteynerlar da kaldırıldı.  

"BU TÜR KAÇAK YAPILARA ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı konuya ilişkin "Özellikle son zamanlarda, pandemiden sonra bölgemiz malum doğal dokusu itibariyle cazibe merkezi haline geldi. Ama bu tür kaçak yapılara asla müsaade etmiyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım gece gündüz demeden, bayram demeden sahada adeta bu fırsatçıların peşinde ve bu fırsatçılara kesinlikle izin verilmeyecek" dedi. 

  PREFABRİK EVE SOBA BORUSUDA TAKILMIŞ Öte yandan Şile Otobanı üzerinde TIR üzerinde ilçeye izinsiz getirilen kaçak ahşap prefabrik eve takılan soba borusu da görüntülendi. Soba borusu ormanlık alanlarda olası soğuk ve serin akşamlara karşı alınan tedbir olarak değerlendirildi.  

 


Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor
Şile'de kaçak konteyner savaşı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı

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