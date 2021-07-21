Son dakika haberleri | Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren çocuk kayboldu

Son dakika haberleri... Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Baykara, dün serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından çayda arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden gelen 5 kişilik dalgıç ekibi de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz