Son dakika haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar kanala akın etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sıcaktan bunalan çocuklar kanala akın etti Çukurova'nın sıcağından bunalan çocuklar, tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzerek serinliyor Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırmadan sulama kanallarına akın etti.

Sıcaktan bunalan çocuklar kanala akın etti

Çukurova'nın sıcağından bunalan çocuklar, tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzerek serinliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırmadan sulama kanallarına akın etti.

İlçede nem ile birlikte 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Denize, yaylayarak gitme imkanı bulamayan gençler, serinlemek için çareyi en yakın kanala girmekte buluyor. Çocukluklarından beri kanalda yüzdüklerini ve yüzmeyi de kanalda öğrendiklerini ifade eden gençler, her türlü tehlikeyi de görmezden geliyor. Kanalda yüzen bir genç, "Sıcak çok. Kanalda yüzüyoruz. Korkmuyoruz dikkat ediyoruz. Çimiyoruz. Kanalda yüzme öğrendim. Çok güzel keyifli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül