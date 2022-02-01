Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü - Haberler
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Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü

İhlas Haber Ajansı, Yakup Sağlam - Güncel
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Elazığ'da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Elazığ'da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor. Yeni Mahalle Kalkan Sokak üzerinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çatıdan buz kütlesi düştü. Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.

(Yakup Sağlam/İHA)

Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü

Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, Genel, Güncel, Haber

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