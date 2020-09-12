Son dakika haberleri! Selendi'ye yeni kaymakam atandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Selendi'ye yeni kaymakam atandı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesi Kaymakamı Can Atak'ın Sivas Gölhisar'a atanmasıyla boşalan kaymakamlık makamına Ali Yıldırım atandı.

Son dakika haberleri! Selendi'ye yeni kaymakam atandı
12.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:45

Manisa'nın Selendi ilçesi Kaymakamı Can Atak'ın Sivas Gölhisar'a atanmasıyla boşalan kaymakamlık makamına Ali Yıldırım atandı.

Manisa'nın en uzak ilçelerinden birisi olan Selendi Kaymakamlığına 106. Dönem Kaymakamlık Kursu kurasıyla Ali Yıldırım asaleten atandı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun vekalet ettiği Selendi Kaymakamlığı görevine asaleten kura sonucu atanan Kaymakam Ali Yıldırım, 1984 yılında Hatay ili Dörtyol ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladı. Ali Yıldırım, Türkiye'nin önde gelen firmalarında yöneticilik yaptı. 106. dönem kaymakamlık sınavını başarı ile tamamlayan Ali Yıldırım, Osmaniye'de Kaymakam adayı olarak görevlendirildi. Hatay'ın Belen ilçesinde Kaymakam Refikliği görevini tamamlayan Ali Yıldırım, İçişleri Bakanlığının ile son olarak Saray ilçesine vekaleten atanmıştı. Kaymakam Yıldırım önümüzdeki hafta Selendi ilçesinde göreve başlayacağı belirtildi. - MANİSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Metin Özülkü Ferhat Göçer Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Kuyumcu Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Selendi'ye yeni kaymakam atandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:56:27. #1.15#
title