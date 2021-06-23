Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı
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Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı

Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Manisa'nın Selendi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken elektrik telleri de zarar gördü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken elektrik telleri de zarar gördü.

Selendi'de bu akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ilçenin bazı kesimlerinin karanlıkta kalmasına neden oldu. Fırtına, Çortak Mahallesi Değirmendere sokakta da zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle kavak ağaçları köklerinden sökülerek elektrik tellerini kopardı. Bazı elektrik direklerinin de zarar gördüğü fırtınada Değirmendere Sokak bir süre elektriksiz kaldı. Yine ilçeye bağlı Beypınar Mahallesi Çıplaklar Sokakta fırtına nedeniyle elektrik trafosunda patlama meydana gelirken sokak bir süreliğine elektriksiz kaldı. Ekipler anında duruma müdahale ederek elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışmalara başladı. - MANİSA

Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı
Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı
Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı
Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı
Son dakika haberleri | Selendi'de fırtına ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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