Son dakika haberleri: Selden ötürü çöken yolu gece karanlığında göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Selden ötürü çöken yolu gece karanlığında göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde selden dolayı çöken menfezi gece karanlığında fark edemeyen sürücü otomobili ile dere yatağına uçtu.

Son dakika haberleri: Selden ötürü çöken yolu gece karanlığında göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
24.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:04

Giresun'un Espiye ilçesinde selden dolayı çöken menfezi gece karanlığında fark edemeyen sürücü otomobili ile dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Ö. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, ilçeye bağlı Hacıköy Mahallesi Nel Köprüsü üzerinde hareket halindeyken bölgede meydana gelen sel felaketinde çöken menfezi fark edemeyerek dere yatağına düştü. Gece saat 03.00 sularında meydana gelen kaza sabah vatandaşların fark etmesiyle anlaşıldı. Olay yerine gelen Espiye İtfaiyesi araç içinde ve çevresinde yaptığı çalışama da sürücü Kemal Ö'yü ağır yaralı halde bulurken, araçta bulunan Elif Karaman'ı ise hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Elif Karaman'ın cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak kurtulan Kemal Ö. ise Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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