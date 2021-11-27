Son dakika haberleri | Selçuk'ta kadınlar pişirecek, kadınlar kazanacak

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadın emeğini değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Tandır Evi'ni ziyaret ederek kadınlarla buluştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçedeki 14 Mayıs Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Tandır Evi'ni ziyaret etti. Burada kadınlar ile bir araya gelen Başkan Sengel, Efes Tarlası Bakkalı ve Efesium Hediyelik Eşya Dükkanı'nın ardından, kadın emeğini değerlendirmek adına bir adım daha atmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Kadınların ekonomik hayata dahil olması ve becerilerinden para kazanmasını sağlayacağız"

Kadınlar için hayata geçirilen projelerden biri olan Tandır Evi'nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Sengel, "Aday olduğumuz zaman bir sözümüz vardı. 14 Mayıs Mahallesi'ne bir tandır evi yapacağımızı söylemiştik. Bu civardaki tüm kadınlar ekmeklerini bu tandırda yapacaklar. Biz de bu ekmekleri Efes Selçuk halkı ile buluşturacağız. Kadınların ekonomik hayata dahil olması ve becerilerinden para kazanmasını sağlayacağız. Hem kadınları ekonomik hayata dahil etmenin hem de vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız. Efes Selçuk'a hayırlı olsun" dedi.

Selçuklu kadınlar da, Tandır Evi'nin yapımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İZMİR