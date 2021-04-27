Son dakika haberleri | Şehitler anıtı yenilendi
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Son dakika haberleri | Şehitler anıtı yenilendi

Son dakika haberleri | Şehitler anıtı yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesindeki şehitler anıtı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından restore edilerek yenilendi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki şehitler anıtı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından restore edilerek yenilendi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çavdır mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında bulunan şehitler anıtının, olumsuz hava şartları ve çeşitli nedenlerle bazı yerlerinin deforme olduğunu belirtti. Başkan Biçer "Vatan uğrunda canlarını feda eden 24 şehidimizin künyelerinin bulunduğu şehitler anıtını restore ederek yeniledik. İlçe girişindeki anıtın çevre temizliği de yapılarak, güzel bir görüm kazandırıldı" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Şehitler anıtı yenilendi
Son dakika haberleri | Şehitler anıtı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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