Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz - Haberler
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Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz

Son dakika haberleri... Vatan için kanını döken şehitlerimizin yakınları ile gazilere yönelik duygulandıran bir çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük takdir topladı.

DENİZLİ (İHA) - Vatan için kanını döken şehitlerimizin yakınları ile gazilere yönelik duygulandıran bir çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, kartlarını okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsuyla karşılaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, vatan için şehit düşen kahramanların aileleri ile ay yıldızlı bayrak uğruna kanını döken gazilere yönelik örnek bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşım hizmeti veren otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, otobüs kartlarını okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsuyla karşılaşıyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve beraberindeki gaziler gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirmek için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'yi ziyaret etti.

"Gazi ve şehitlerimiz bizim her şeyimiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, "Vatan size minnettar" anonsunun bir onur cümlesi olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak gazi ve şehit yakınlarına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirtti. Gökoğlan, "Türk bayrağımızın rengini bahşeden çok değerli vatansever ağabeylerimize, kardeşlerimize ne yapsak azdır. Gazi ve şehitlerimiz bizim her şeyimiz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise huzur dolu bir ömür diliyorum. Gazilerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini canı gönülden temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz

Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz

Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz

Son dakika haberleri! Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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