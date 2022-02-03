Son dakika haberleri | Şehit Tarcan'ın naaşı Eskişehir'e geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Şehit Tarcan'ın naaşı Eskişehir'e geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Şehit Tarcan'ın naaşı Eskişehir'e geldi

Son dakika haber... Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hudut Karakolu'na teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, gece saatlerinde memleketi Eskişehir'e ulaştı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hudut Karakolu'na teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, gece saatlerinde memleketi Eskişehir'e ulaştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu. Tarcan'ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acılı anne baba, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'e gönderildi. Şehidin cenaze namazı bugün Reşadiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılındıktan sonra, Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Şehit Tarcan'ın naaşı Eskişehir'e geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tarık Tarcan, Eskişehir, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title