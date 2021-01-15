Son dakika haberleri: Şehit Kurmay Yarbay Şükrü Cömert son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevliyken kalp krizi geçirerek şehit olan Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevliyken kalp krizi geçirerek şehit olan Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz Ortaçeşme Camisi'nde ikindi namazının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazında şehit Cömert için helallik istendi, dualar edildi.

Cenazeye katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cenaze boyunca şehidin eşi Şule Cömert ile kızı Ebru Şimal Cömert'in elini tutarak teskin etmeye çalıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da şehit ailesinin yanına gelerek, baş sağlığı diledi ve acılarını paylaştığını ifade etti.

Şehit Şükrü Cömert'in annesi, cenaze namazının kılınacağı alana görevlilerce tekerlekli sandalyede getirildi. Şehidin kızı Ebru Şimal Cömert ile annesi ve babası cenazede göz yaşları döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Cenazeye 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Arsever, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra şehidin akrabaları ve askeri yetkililer katıldı.

Şehidin cenazesi, törenin ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara