Son dakika haberleri | Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı... - Haberler
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Son dakika haberleri | Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı...

Son dakika haberi: (Düzeltme) Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan toplamda 11 yıl 8...

(Düzeltme) Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Süleyman Soylu, Sedef Kabaş, Hakaret, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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