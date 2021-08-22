Son dakika haberleri | Satış ilanı verdiği motosiklet ile kaza yaptı
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Son dakika haberleri | Satış ilanı verdiği motosiklet ile kaza yaptı

Son dakika haberleri | Satış ilanı verdiği motosiklet ile kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi Karaelmas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden Kestaneci Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hasan D. idaresindeki 67 AAK 261 plakalı motosiklet, iddiaya göre önündeki halk otobüsünü sollamak isterken karşı yönden gelen Abdullah D. idaresindeki 67 TC 661 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Hasan D. savrulup yere düşerken, kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarak bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, kazaya karışan motosikletin paramparça olduğu görüldü. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Abdullah D. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün 14 Mart 2021 tarihinde motosikletini satmak için ilana verdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Kazada hasar gören motosiklet ve kamyonet olay yerine gelen çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan D.'nin sağ ayağında kırık olduğu tespit edilirken, tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri | Satış ilanı verdiği motosiklet ile kaza yaptı
Son dakika haberleri | Satış ilanı verdiği motosiklet ile kaza yaptı
Son dakika haberleri | Satış ilanı verdiği motosiklet ile kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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