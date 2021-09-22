Son dakika haberi! 'Sarallar' ve 'Şirinler' davasında karar çıktı

KAMUOYUNDA ' Sarallar' ve ' Şirinler' olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 28 sanığın yargılandığı davada 'Sarallar' çetesinin lideri Ümit Saral'a, 2 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis verilirken, çeşitli suçlardan değişik oranlarda da toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bakırköy 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy 18'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi dosyasının bu mahkeme dosyasıyla birleştirildiğini, dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle bu dosyanın, dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri