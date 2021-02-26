Son dakika haberleri! Şanlıurfa Valisi, Resulayn'daki patlama bölgesinde incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn kentinde, pazarda teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivilin öldüğü. 7 kişini yaralandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristler, tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombayı uzaktan kumanda yöntemiyle infilak ettirdi. Patlamada, 2 sivil olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf'la birlikte bombanın patladığı alanda incelemelerde bulundu. Patlama haberinin ardından Resulayn'a giden Vali Erin, Müşterek Karargah Komutanlığı'nı ziyaret ederek, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Askeri yetkililerden bilgi alan Vali Abdullah Erin, bölgedeki güvenlik tedbirleri hakkında değerlendirmede bulunarak, Suriye Milli Ordusuna bağlı El Hamza Tugay'ını ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK