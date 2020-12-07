Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

07.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:42
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Akçakale Sanayi Sitesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Duru'ya (55) sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duru'nun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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