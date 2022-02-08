ŞANLIURFA - Eşini silahla yaralayan koca tutuklandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

AA - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini silahla yaralayan koca tutuklandı.

ÇANAKÇI, GİRESUN (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini silahla yaralayan koca tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi'nde 1 Şubat'ta eşi F.Ö'yü (37) silahla yaralayarak kaçan M.Ö'nün kent merkezinde saklandığını tespit etti. Devteşti Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ŞANLIURFA - Eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

ŞANLIURFA - Eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

ŞANLIURFA - Eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

ŞANLIURFA - Eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

AA - Güncel

Şanlıurfa, Çanakçı, JASAT, Güncel, Haber

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