Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi öldü

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi öldü
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde yaşayan Naile (57) ve Ramazan Kaplan (20) rezistans koydukları su kovasının devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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