Husumetli iki ailenin taşlı tüfekli kavgası kamerada

Şanlıurfa'da aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken 4 kişi de gözaltına alındı.

Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde meydana gelen olayda alacak meselesi nedeniyle husumetli olan birbiriyle akraba aile fertleri, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

TÜFEK, BIÇAK, TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran akrabaların, kavgasına engel olunamayınca polisten yardım istendi.

2 KİŞİ YARALANDI

E.Ç. ile A.Ç.'nin yaralandığı olay polisin müdahalesiyle sonlandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI