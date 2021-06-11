Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da toplum destekli polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Şanlıurfa'da toplum destekli polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okul ziyaretleri kapsamında merkez Eyyübiye ilçesindeki Nene Hatun Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden polis memurları, genel güvenlik ve trafik kuralları konularında eğitimler verdi.

Eğitimin ardından etkinliğe katılan "Kanka Polis" maskotu, öğrencilerle şarkı söyledi, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

Sedat Peker'e yönelik operasyon: 4 gözaltı
Sedat Peker'e yönelik operasyon: 4 gözaltı
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Hande Erçel Selçuk Balcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:00:33. #1.14#

title