Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'dan (56) haber alamayan yakınları, evine gitti.

Çetindağ'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Yapılan ilk incelemede Çetindağ'ın kablo ile boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Çetindağ'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çetindağ'ın kardeşi Lamih Çetindağ, gazetecilere, ağabeyinin yalnız yaşadığını, kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirtti.

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title