Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, takla atan araçtan savrularak can verdi
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Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, takla atan araçtan savrularak can verdi

İstanbul'da emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, aşırı hız sonucu takla atarak kaza yaptı. Araçtan savrularak fırlayan sürücü feci şekilde can verdi.

11.09.2020 07:20 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:09

İstanbul Sancaktepe'de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazanın etkisiyle yola savrularak aracın altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

ARAÇ TAKLA ATTI

Olay saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesinde meydana geldi. Erdoğan Çuhalı yönetimindeki 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Takla araçtan savrulan sürücü emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü aracın altından çıkardı. Acil servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini olay yerinde tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırarak inceledi. Yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Morguna kaldırıldı. Kazada sürücü hayatını kaybederken araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, takla atan araçtan savrularak can verdi

Kaynak: İHA

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