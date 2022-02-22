Son dakika haberleri! Sanayi sitesi bekçisi tutuklandı; sürücüyü öldürme anı kamerada

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki organize sanayi sitesinde çıkan tartışmada, pompalı tüfekle kamyonet sürücüsü Erdoğan Gönül'ü (44) öldürüp, yanındaki Kadir T.'yi (23) yaralayan site bekçisi Metin Özkan (57) tutuklandı. Cinayet anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edremit'te, 20 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvan damına gitmek üzere kestirme yol olan organize sanayi sitesi içinden kamyonetle geçmek isteyen Erdoğan Gönül ve Kadir T., site bekçisi Metin Özkan ile tartıştı. Özkan, pompalı tüfekle ateş açarak Gönül'ü öldürürken, Kadir T.'yi de yaraladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Metin Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre; Erdoğan Gönül'ün tutmak istediği Kadir T., motosiklet üzerinde oturan site bekçisi Metin Özkan'ı yumruk atarak yere düşürüyor. Yerden kalkan Özkan ise pompalı tüfeğini ateşliyor. Bu sırada Gönül ile Kadir T. yaralanıyor. Kadir T., olay yerinden kaçarken, Gönül ise traktör römorkunun arkasına gizleniyor. Tüfeğine yeniden fişek koyan Özkan, kendisine silah doğrultan Gönül'ün yanına yaklaşıp, tüfeği bir kez daha ateşliyor.