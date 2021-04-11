Son dakika haberleri! Samsun'da gece bekçisi işyerinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Samsun'da gece bekçisi işyerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Samsun'da gece bekçisi işyerinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Samsun'da gece bekçisi olarak görev yapan bir kişi çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da gece bekçisi olarak görev yapan bir kişi çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan inşaat malzemesi satan bir işyerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi Hüseyin Yaman (55) çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Yaman'ın ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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