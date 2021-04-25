Son dakika haberleri! Samsun'a şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri! Samsun'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri! Samsun'a şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, İstanbul Bağcılar'da yaşayan ailesine verildi. Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Son dakika haberleri! Samsun'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL

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