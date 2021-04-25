Son dakika haberleri! Samsun'a şehit ateşi düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.