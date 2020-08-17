Son dakika haberleri: Sakarya'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, geçen cuma İstiklal Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Selahattin Aydemir'i (75) öldüren, kardeşi Hayati Aydemir'i (57) yaralayan şüpheli Zekeriya K. (74), Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Akyazı İstiklal Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta Zekeriya K. ile Selahattin ve Hayati Aydemir kardeşler arasında tartışma çıkmış, Zekeriya K'nin ateş etmesi sonucu yaralanan kardeşlerden Selahattin Aydemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA