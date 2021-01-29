Son dakika haberleri! Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... SAKARYA'da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

SAKARYA'da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan 2 araçta yapılan aramada 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu M.K. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ