Son dakika haberleri! Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

29.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:41
Son dakika haberleri! Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... SAKARYA'da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

SAKARYA'da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan 2 araçta yapılan aramada 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu M.K. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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