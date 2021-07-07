Son dakika haberi | Selde kaybolan bir kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.
Evinin önünde su taşkınları nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Özkül (78), bu sırada sel sularına kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Sel nedeniyle 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprünün
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan