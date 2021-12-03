Son dakika haberleri | SAĞLIK PERSONELİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

ÜNYE, ORDU (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, sağlık personeli Muhammet Ali Şahin (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu 100'üncü Yıl Mevkii'nde meydana geldi. Samsun'dan Ünye istikametine giden İkizce 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda çalışan sağlık personeli Muhammet Ali Şahin'in kullandığı 06 CJZ 257 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Y.'nin kullandığı 52 EZ 714 plaklı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Muhammet Ali Şahin ve yanında bulunan Melih Bodur ile diğer araç sürücüsü Mustafa Y. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisine sıkışan Muhammet Ali Şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Ünye'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Muhammet Ali Şahin ise sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Şahin'in, İkizce-Şenbolluk eski Belediye Başkanı Mustafa Şahin'in oğlu olduğu öğrenildi.