Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25...
AA, Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel