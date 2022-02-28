Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25... - Haberler

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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25...

AA, Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25...

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel

İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Haberler

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