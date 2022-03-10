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Son dakika haberleri... Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre - Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü Rusya'nın Okhtyrka kentinde sivil yerleşimlere yönelik saldırısında 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

- Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

SUMİ - Rusya'nın Okhtyrka kentinde sivil yerleşimlere yönelik saldırısında 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 15'inci gününde sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece boyunca Okhtyrka kentindeki yerleşim bölgelerini ve gaz boru hattı gibi kamu hizmetlerini vurduğunu söyledi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşimlere yapılan saldırılarda 13 yaşındaki bir çocuk ve 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika haberleri... Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

Son dakika haberleri... Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

Son dakika haberleri... Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Rusya, Sumi, Güncel, Haberler

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